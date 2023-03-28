الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ خطة مديرية «الأوقاف» الدعوية في رمضان

الفعاليات
الفعاليات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها مديرية الأوقاف بكافة ربوع المحافظة خلال شهر رمضان المعظم. 

وأشاد بهذه الجهود التي تقوم بتنفيذها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة من خلال تكثيف الندوات والبرامج التوعوية والدعوية والتثقيفية خلال الشهر الكريم. 

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود جهود مديرية الأوقاف بأسوان بأن الخطة الدعوية والتثقيفية لأنشطة المديرية تستهدف تنظيم 17 ألفا و970 ندوة متنوعة خلال شهر رمضان المبارك منها 28 ندوة للملتقى الفكرى بمسجد المطار بأسوان ، و8 ندوات بقصر ثقافة أسوان، و400 ندوة تضم دروس للسيدات، و400 ندوة أخرى تضم دروس للنشء وذلك داخل 200 مسجد بكافة الإدارات الفرعية، بجانب تنظيم 140 ندوة عن المنبر الثابت داخل 35 مسجدا، وندوة عن ملتقى الأجيال بمركز شباب بدر. 

وأشار إلى أنه يتم كذلك تنفيذ 150 ندوة عبارة عن قوافل مشتركة مع شركة الكهرباء داخل 6 مساجد بمناطق الخزان والسد العالى ، و19 ندوة كقوافل مشتركة مع شركة كيما بمسجد كيما الكبير ، بالإضافة إلى تنظيم 24 ندوة كقوافل مشتركة مع الإتحاد الإقليمى داخل المساجد والجمعيات الأهلية المتنوعة ، فضلاً عن تنظيم 8400 ندوة عبارة عن قوافل توعوية دينية، و8400 ندوة كدروس للتوعية الدينية وذلك على مستوى جميع المساجد. 

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أسوان مديرية الأوقاف الأنشطة الدعوية ندوات دينية فعاليات شهر رمضان المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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