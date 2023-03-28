افتتاح منفذ «أهلاً رمضان» للسلع الغذائية في مدينة الرديسية بأسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم الثلاثاء افتتاح منفذ "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية بمدينة الرديسية، استكمالاً لأوجه التعاون بين المحافظة وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء أشرف عطية مواصلة تنظيم الحملات التموينية والرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات والسوبر ماركت والهايبر والمجازر والمخابز وغيرها من أجل محاربة الغلاء ومواجهة ظاهرة إرتفاع الأسعار ومحاولات الإحتكار.

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