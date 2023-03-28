الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع رضيع عُثر عليه بالبساتين إحدى دور الرعاية

طفل
طفل

أمرت جهات التحقيق بالبساتين الجزئية، بإيداع طفل حديث الولادة، عُثر عليه بإحدى شوارع منطقة البساتين، داخل إحدى دور الرعاية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وفحصها لكشف ملابسات الواقعة، وكلفت رجال المباحث باستكمال تحرياتهم.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، يفيد بالعثورعلى طفل رضيع حديث الولادة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحة البلاغ الوارد ووجود طفل رضيع حديث الولادة ملفوف في بطانية وملقاة في إحدى الطرق بدائرة القسم.

 وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

طفل ايداع حديث الولادة البساتين دور الرعاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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