الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«بلدنا معجونة مواهب».. شريف أسعد يشيد بأداء طه دسوقي في «الصفارة»

شخصيات طه الدسوقي
شخصيات طه الدسوقي في مسلسل الصفارة

أشاد الكاتب والروائي شريف أسعد بالفنان الشاب طه دسوقي، وأثنى على الدور الذي يلعبه في مسلسل «الصفارة» (بطولة أحمد أمين)، والذي يُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

وكتب شريف أسعد على فيسبوك: «بلدنا معجونة مواهب، واللي بيتفرج على (طه دسوقي) اللي قايم بدور وجيه أخو شفيق (أحمد أمين) في مسلسل الصفارة هيعرف كويس أوي إن البلد دي هتفضل تفرز مواهب مرعبة وممتازة كل يوم».

وأضاف أسعد: «الشطارة والموهبة بتبان في التشخيص وعلى الرغم من إن طه دسوقي لحد دلوقتي ما قدمش في المسلسل غير شخصيتين مختلفتين إلا إنه صدمني بتجسيد الشخصية بتاعة صبي العالمة اللي احتاجت لغة وأداء غير طبيعي قدر بسهولة جدا يقدمها».

وختم: «برافو طه دسوقي.. وبرافو حبيبي أحمد أمين اللي بيثبت إنه فنان حقيقي لما بيختار دايماً يعتمد على الأسماء الجديدة الشاطرة».

مسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى إم سي.

تدور الأحداث حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

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