الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقرير: كانتي يقترب من العودة لتشيلسي أمام ريال مدريد

نجولو كانتي
نجولو كانتي

اقترب الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط فريق تشيلسي الانجليزي من اللحاق بمباراة فريقه أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد نظيره تشيلسي، يوم 12 أبريل المقبل، بمباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن كانتي سيعود للمشاركة مع فريق تشيلسي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبأ، بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الأشهر الماضية.

وغاب كانتي عن المشاركة رفقة فريق تشيلسي منذ تعرضه لإصابة عضلية في شهر أغسطس الماضي، وعاد للمشاركة مع فريق تحت  21 عامًا في مباراة تشارلتون الأسبوع الماضي.

وتسعى إدارة نادي تشيلسي لتمديد عقد نجولو كانتي للحفاظ عليه من محاولات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ نجولو كانتي مسيرته الاحترافية ضمن صفوف نادي سورنيس الفرنسي، وانتقل منه لرديف فريق بولون في صيف عام 2010، قبل تصعيده للفريق الأول في صيف 2012، وقضى موسم ضمن صفوف الفريق وانتقل لنادي كان في صفقة انتقال حر، ولعب موسمين ضمن صفوف الفريق قبل انتقاله لنادي ليستر سيتي في صيف عام 2015، قبل أن ينضم لفريق تشيلسي في صيف 2016.

نجولو كانتي لعب مباراتين فقط مع تشيلسي منذ بداية الموسم الجاري، وأظهر غيابه عيوبًا في وسط ملعب فريق تشيلسي خلال الموسم.

وشارك نجولو كانتي في 262 مبارات بقميص فريق تشيلسي منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 13 هدفًا وصنع 15، من أصل 424 مباراة لعبها خلال مسيرته وسجل 24 هدفًا وصنع 28 لزملائه.

وعلى صعيد المنتخب الفرنسي، شارك نجولو كانتي في 53 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفًا، وساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2018.

نجولو كانتي تشيلسى ريال مدريد دوري ابطال اوروبا مباراة ريال مدريد وتشيلسي

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