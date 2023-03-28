القبض على متهم بحيازة 8 آلاف قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 8460 محدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام "ألعاب نارية".

بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.