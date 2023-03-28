الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على متهم بحيازة 8 آلاف قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 8460 محدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام "ألعاب نارية".

بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الإسكندرية الالعاب النارية ضبط وزارة الداخلية

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بعد الفاصل

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