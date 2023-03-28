الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية عمل مع شركة «الحاويات»

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

وقعت وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية عمل إطارية مع ستيفن يوجالنجام، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات، وذلك لتطبيق عدد من الحوافز الجديدة المتعلقة بنشاط شركة قناة السويس للحاويات داخل ميناء شرق بورسعيد، وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات بالميناء، وتنشيط حركة التداول مما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

وأوضح  وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تسعى لتوفير العديد من الحوافز التي تتضمن تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة على كافة سفن الحاويات وفقاً للحمولة الكلية للسفينة وعدد الحاويات، وتعد هذه الاتفاقية جزء من خطة الهيئة لتحسين الوضع التنافسي للميناء من خلال مزيد من الحوافز التي تحافظ على أهميته بالنسبة للملاحة البحرية في العالم.

كما أكد على أن هذه الحوافز تأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لشركائها خاصة فيما يتعلق بموانئها التابعة، وفي هذا الصدد تحرص الهيئة على توفير بيئة عمل تراعي المستجدات في الوضع الاقتصادي العالمي وحركة الملاحة العالمية.

من جهته، قال ستيفن يوجالنجام، إن منظومة الحوافز الجديدة تدعم مزيد من التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، حيث تحقق هذه الاتفاقية المصلحة المشتركة وتراعي التغيرات الاقتصادية العالمية، ما يؤكد على مدى أهمية التنسيق المشترك والدائم مع المنطقة الاقتصادية؛ للوصول إلى إطار عمل فعال ويحقق المستهدفات لدى الطرفين.

جدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال عام 2022 ما يقرب من 1524 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت أكثر من 40 مليون طن وعدد 3,5 مليون حاوية مكافئة، كما يشهد ميناء شرق بورسعيد العديد من أعمال التطوير التي تشمل مشروعات تحسين التربة وشبكات طرق ومرافق وساحات، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة إلكترونية بالميناء وذلك ضمن خطة تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مجهزة بأعلى المعايير العالمية.

إتفاقية عمل استثمارات إتفاقية اقتصادي اقتصادية قناة السويس الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

«الرقابة المالية»: مد فترة سريان عرض الشركة الإمارتية للاستحواذ على «باكين»

البانيه تراجع| أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ناقدة فنية تشيد بـ«رسالة الإمام»: يحقق نجاحًا من الحلقة الأولى وتوقيت عرضه ذكى

وزير الري: إنذار مبكر بمواقع الترع و450 محطة لتوفير المياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية