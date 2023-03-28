الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة تموينية مكبرة بـ«ساقلتة» في سوهاج لضبط الأسواق

السلع التموينية
السلع التموينية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، برئاسة أحمد البدرى رئيس المدينة، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، ومحال بيع السلع والمواد الغذائية، بالاشتراك مع التموين والطب البيطري، استهدفت الحملة المرور على المخابز البلدية ومحلات الجملة ومحلات العطارة،  ومحلات الخضروات والفاكهه، وأسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر تمويني متنوع " عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار".

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفي إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

شملت الحملة المرور على المخابز البلدية ومحلات الجملة ومحلات العطارة، ومحلات الخضروات والفاكهه وأسفرت جهودها عن تحرير 32  محضرًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد أحمد البدري، رئيس مركز ومدينه ساقلته، على تكثيف حملات لجنه حمايه المستهلك والضرب بيد من حديد لكل من يخالف التعليمات ويتلاعب بالمواطنين.

وكانت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة هلال زكي، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، ومحال بيع السلع والمواد الغذائية، استهدفت جميع قطاعات الحي، بالاشتراك مع " التموين، والصحة، والطب البيطري، ومكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة، ومباحث التموين"، وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرا تموينيا متنوعا، منها "10 مخالفات إدارة محال دون ترخيص، و12 محضر صحة وسلامة مهنية ونظافة، و14 محضر عدم إعلان عن أسعار".

استهدفت اسعار خاصة الإعلان عن الأسعار التعليم التعليمات الخضروات والفاكهة الرقابة على الأسواق السلامة والصحة المهنية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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