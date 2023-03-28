إصابة 4 في حادث تصادم سيارتين في الصحراوى الغربى بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم سيارتين على الطريق، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق الأول، نتج عن التصادم إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين الأربعة للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج بين سيارتين، نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوجود حادث تصادم ومصابان بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشاه حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل " قيادة المدعو حسين ر ح ع 39 سنة سائق ويقيم قنا إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة نقل " قيادة المدعو أحمد خ ا م 29 سنة سائق ويقيم بناحية دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي "بكسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالجبهة"، ومحمد غ م ا 55 سنة عامل "بكسر بالذراع الأيمن وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم" ويقيم قنا، وأحمد م ا م 17 سنة عامل "بجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وحسين ع م 24 سنة عامل "بكسر بالساق اليسري وكدمات متفرقة بالجسم" ويقيمان قنا من مستقلي السيارة الأولي وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.