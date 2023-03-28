الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع 69 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق في الغربية

مخالفة مواعيد الغلق
مخالفة مواعيد الغلق

أعلنت محافظة الغربية، إغلاق وتشميع 69 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

إغلاق وتشميع الولايات المتحدة منشأت مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أقدم صانع قطايف بالفيوم: «الإقبال على الشراء كثيف والناس عايزة تفرح برمضان»

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

مفاجأة.. تراجع الدولار مع هدوء المخاوف بشأن البنوك

رئيس «الحرية المصرى»: استجابة الرئيس لمقترحات الحوار الوطنى ترسيخ لدعائم الديمقراطية

15 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته في الوراق

انخفاض سعر برميل النفط الكويتى إلى 76.18 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية