الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقب انحسار المخاوف من أزمة مصرفية.. ارتفاع الذهب وهبوط الدولار

الذهب
الذهب

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، غير أن الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا تأثر بتحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1959.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1960.30 دولار.

وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي سكيوريتيز "يبدو أن الدولار الأمريكي آخذ في الاستقرار، من شأن هذا أن يؤدي لعمليات شراء جديدة في سوق (الذهب)".

 -هبوط مؤشر الدولار


وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
كان الذهب قد خسر أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين، إذ قلص المستثمرون تعاملاتهم في أصول الملاذ الآمن وأقبلوا على الأصول عالية المخاطر بعد إعلان فيرست سيتيزنز بانكشيرز الاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.04 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.94 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1409.70 دولار.

الذهب تراجع الدولار المعاملات الفورية الاونصة العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنك سيليكون فالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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