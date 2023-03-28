تعرف على حركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية لمنع وقوع الكوارث والحوادث.

وشهد الطريق الدائري القادم من التجمع الخامس والمرج، كثافات متحركة حتى كوبري مسطرد حتى نزلة المؤسسة، ونزلة قليوب وميدان المؤسسة.

كما شهد طريق الكورنيش حتى ميدان عبدالمنعم رياض مرورا بكوبري الملك الصالح، كثافات متحركة، وسط تواجد لضباط المرور لرصد المخالفات المرورية.

وظهرت كثافات متحركة بالطريق المتجه إلى محور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس ومناطق وسط البلد، فضلا عن كثافات أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول.

وشهدت منطقة الزمالك سيولة مرورية مقابل كثافات بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وتشهد سيولة في حركة السيارات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وشارع الهرم وصولا إلى ميدان الرماية.