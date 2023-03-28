ارتفاع أسعار البترول وخام برنت يسجل 76.24 دولار

شهدت الساعات القليلة الماضية، ارتفاع أسعار البترول والنفط خلال التعاملات، مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 في المائة إلى 76.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.55 دولار للبرميل بارتفاع 1.9 في المائة، وارتفع برنت 2.8 في المائة الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 في المائة بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.

فيما كشف خبراء الطاقة في العالم، أن ارتفاع أسعار النفط يعد انتعاشاً مريحاً وجزءاً من تصحيح بعد انخفاض بنسبة 16 في المائة في الأسبوعين الماضيين، وأظهرت بيانات أن روسيا تعتزم خفض تشغيل المصافي في أبريل، مما يسمح لها بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقا.