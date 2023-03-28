الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة مالاوى بتصفيات أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، عصر اليوم مع نظيره منتخب مالاوى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، وذلك على ملعب استاد بينجو الوطنى.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز أمام منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا بثنائية دون رد سجلهما كل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة وعمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني، ووصل المنتخب للنقطة السادسة بعدما كان حقق فوز العام الماضي أمام منتخب غينيا.

واستقر البرتغالى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على تثبيت تشكيل المنتخب أمام مالاوي مع وجود تغييرات بسيطة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام مالاوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي

خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة ، إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب مالاوي في الجولة الرابعة من التصفيات، اليوم الثلاثاء، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر، أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة الإياب، بين منتخب مصر ونظيره مالاوي على الهواء مباشرة.

وأكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن مباراة مالاوي اليوم في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ستكون قوية، وسنلعب للفوز والحصول علي الثلاث نقاط.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المباراة تحدي لنا، وأنا كمدرب ألعب دائما للفوز في أي مباراة وأبحث عن إحراز الأهداف ولكن كل مباراة لها طبيعة خاصة بها".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "نمتلك محمد صلاح لاعب كبير ورائع والمنتخب مجموعة واحدة وسعيد بمجموعة اللاعبين الموجودين والروح الموجودة بينهم خلال المباريات ".

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