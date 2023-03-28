«صرف الإسكندرية» تبحث استكمال مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

عقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماع لرؤساء قطاعات المشروعات والتشغيل والصيانة والتخطيط والمكتب الفني بالشركة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية عبر "الفيديو كونفرانس"، تم خلاله مناقشة الخطوة الثانية من المرحلة الأولي لمشروعات استراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية.

- 9 مشروعات بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه



وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن استراتيجية تتمثل في فصل شبكة مياه الأمطار في 9 مشروعات ذات الأولوية الأولى بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه بمناطق (أمام مكتبة الإسكندرية ومنطقة كليوباترا وشارع شعراوي ولوران وشارع محمد نجيب وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وشارع قنال السويس وشارع عمر لطفي ودوران الصوفان) بناء علي البروتوكول الموقع بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية، وكلية الهندسة (استشاري المشروع) تحت إشراف محافظة الإسكندرية.

ويهدف المشروع فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها.

- الانتهاء من 3 مشروعات حتى الآن



و تم الانتهاء من 3 مشروعات من الاستراتيجية وهم: امام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي وشارع الدلتا سبورتنج وشارع شعراوي بمنطقة شرق ضمن المرحلة الأولي لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة بتكلفة 165 مليون جنيه، وأنه يجري العمل حاليًا علي تحديد الخطوة الثانية من المشروع ووضع 3 مناطق أخري للبدء في تنفيذها والانتهاء منها خلال المرحلة الحالية.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي على توجيهات رئيس الوزراء بمراعاة التنسيق مع المخطط العام للصرف الصحي بالإسكندرية، وإلي إنه يجري حاليا مراجعة وتدقيق الخطوات المقبلة من المشروع التي عرضتها جامعة الإسكندرية للعمل علي البدء في وضعها حيز التنفيذ والانتهاء منها في أسرع وقت.