من وحي «جميلة».. نصائح عن التعامل الجيد مع الأبناء؟

منذ بداية السباق الرمضاني تتجه الأنظار للعديد من المسلسلات التى جذبت أنظار الجمهور من الحلقة الأولى، ومن ضمن هذه المسلسلات "جميلة"، والذي تدور أحداثه عن سيدة في منصب وكيل للنائب العام تصطدم بتاريخ أسود لعائلتها، يدفعها للاختيار بين القانون أو حياتها الشخصية، وعن ما يحدث داخل الأسرة المصرية، كما يقدم العمل نصائح للآباء للتعامل بشكل جيد مع الأبناء حتى لا يدفعون ثمن أخطائهم في المستقبل، لذا نوضح خلال السطور التالية التعامل الصحيح مع الأبناء من قبل المتخصصين.

كيفية التعامل مع الأبناء بشكل جيد؟

يركز العديد من الآباء الانتباه على درجات أبنائهم والأنشطة اللامنهجية، مثل التأكد من أن الأطفال يدرسون ويقومون بواجبهم المنزلي ويمارسون التمارين الرياضية، ولكن في كثير من الأحيان ننسى أن نخصص الوقت والجهد لرعاية عنصر آخر لنجاح الطفل ونموه وهو كيفية تربية طفل صالح للأسرة والمجتمع.

في هذا الصدد، أوضحت خبيرة التربية والإرشاد الأسري ميادة عابدين، أن تربية الأبناء من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، فدائمًا ما يربط الكثيرين التربية بتقديم المأكل والمشرب الجيد.

نوهت عابدين لـ«الدستور» أنه إذا أردنا تربية طفل سوى نفسيًا واجتماعيا، فيمكننا المساعدة في توجيه أطفالنا نحو العادات والسلوكيات التي تعزز سمات الشخصية الإيجابية مثل اللطف والكرم والتعاطف مع من هم أقل حظًا أو الذين يحتاجون إلى المساعدة.

خبيرة تربية تقدم طريقة التعامل الجيد عند تربية الأبناء

عزز التعاطف لدى طفلك:

الذكاء العاطفي أو القدرة على وضع نفسه في مكان شخص آخر والنظر في مشاعره وأفكاره، هي واحدة من السمات الأساسية في الأشخاص الطيبين،وهذا ما أكدته الدكتورة عزة السمان خبيرة التربية والإرشاد الأسري.

ولتشجيع التعاطف لدى طفلك، شجع طفلك على التحدث عن مشاعره وتأكد من أنها تعلم أنك تهتم بها، فعندما يحدث صراع مع صديقة، اطلب منها تخيل شعور صديقتها وإظهار طرقها في إدارة عواطفها والعمل بشكل إيجابي نحو حل.

شجعهم على رفع شأن الآخرين:

في حين أن القصص التي تتحدث عن الأطفال الذين ينخرطون في التنمر والسلوكيات السيئة الأخرى غالبًا ما تتصدر عناوين الصحف، فإن الحقيقة هي أن العديد من الأطفال يقومون بأعمال جيدة بهدوء في المسار العادي لحياتهم ، سواء كان ذلك يجعل صديقًا يشعر بتحسن عندما يكون محبطًا أو يتدخل في مركز مجتمعي .

علمهم على التطوع:

أكدت «السمان» أن رسخ عقيدة التطوع ومساعدة الغير من الأمور التي تساهم في خروج طفل صالح وسوي للمجتمع، حيث إن العمل التطوعي يمكن أن يشكل شخصية طفلك، فعندما يساعد الأطفال الآخرين، يتعلمون التفكير في احتياجات أولئك الأقل حظًا منهم، ويمكن أن يشعروا بالفخر لأنفسهم لإحداث فرق في حياة الآخرين.

علمهم الأخلاق الحميدة:

نصحت خبيرة التربية بضرورة تعليم طفلك بشكل روتيني أساسيات الأخلاق الحميدة مثل قول شكرًا و من فضلك، والتحدث بأسلوب مهذب لكبار السن، حيث يساهم ذلك بشكل كبير في التعامل بشكل راقي مع الآخرين.

وتدور قصة مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

تتضمن مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، قناة cbc في الساعة 6.15 بعد آذان المغرب، وعلى قناة on tvفي الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، ومنصة watch it الإلكترونية.