الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: زيادة عدد الرائدات بنسبة 450%

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن وصول عدد الرائدات إلى 15 ألف رائدة مجتمعية بزيادة قدرها 450%، مؤكدة أن الرائدات نفذت حملات توعية تصل لـ21 مليون مستفيدة؛ بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تُعلي قيمة المرأة والأسرة والبيئة والمجتمع.

الشروط والأحكام 

وأشارت وزارة التضامن إلى أن هناك عدد من شروط لاختيار الرائدات وهي:

1- أن تكون من المجتمع المحلي الذي تعمل به.

2- ألا يقل السن عن (21) سنة.

3- أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.

4- أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها.

5- أن تكون لائقة طبيًا.

6- التمتع بشخصية قيادية.

7- التعهد بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.

8- أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار.

إجراءات الحصول على الخدمة

​1- طلب الالتحاق للعمل كرائدة .

2- تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن.

3- يتم بحث الحالة من قبل الوحدة الاجتماعية .

4- يتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها.

5- يتم عرضها على لجنة من المديرية.

6- يتم الموافقة بعد انطباق الشروط​.

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السلوكيات الإيجابية التضامن الاجتماعي التضامن المستندات المطلوبة الرائدات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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