الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية الساعات الصباحية حرص الالآف من المواطنين قبل الخروج من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ودرجة الحرارة اليوم عبر جوجل، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليوم أن سيسود البلاد اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 طقس مائل للدفء في النهار على القاهرة الكبرى وبالوجه البحري وفي السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة بجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ودرجة الحرارة اليوم

وتنشر «الدستور» حالة الطقس اليوم، ودرجات الحرارة وذلك من ضمن خدمة مستمرة ستقدمها لزوارها في متنوع المجالات.

بيان الهيئة العامة للأرصاد اليوم الثلاثاء

استقرار في الأحوال الجوية في اليوم الثلاثاء على جميع الأنحاء، لكي يسود طقس مائل للدفء في النهار على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وجميع السواحل الشمالية ومائل للحراره على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما ستنشط الرياح اليوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشماليه الغربية وتكون على فترات متقطع، وستبقى الظاهرة المؤثرة صباحًا هي الشبورة المائية على الكثير من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من خلال المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحر الأبيض المتوسط، سيتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 متر إلى 1.75 متر.

حالة البحر الأحمر، ستنشط رياح شمالية غربية وسيتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 1:1.5 متر.

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28- 3- 2023

  • محافظة القاهرة الدرجة العظمى 23، الدرجة الصغرى 15.
  • العاصمة الإدارية الدرجة العظمى 23، والدرجة الصغرى 14.
  • محافظة الإسكندرية الدرجة العظمى 21، والدرجة الصغرى 13.
  • مدينة العلمين الجديدة الدرجة العظمى 20، والدرجة الصغرى 14.
  • مطروح العظمى 20، الدرجة الصغرى 14.
  • مدينة شرم الشيخ العظمى 27، الدرجة الصغرى 15.
  • مدينة الغردقة العظمى 26، الدرجة الصغرى 15.
  • كاترين العظمى 20، والدرجة الصغرى 9.
  • أسيوط العظمى 26، الدرجة الصغرى 12.
  • محافظة سوهاج العظمى 27، الدرجة الصغرى 13.
  • محافظة قنا العظمى 26، الدرجة الصغرى 15.
  • محافظة الأقصر الدرجة العظمى 28، و الدرجة الصغرى 15.
  • محافظة أسوان الدرجة العظمى 29، الدرجة الصغرى 16.

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وائل لطفي

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