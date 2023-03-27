الإثنين 27 مارس 2023
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الأرصاد: تذبذب كبير فى درجات الحرارة بين فترات النهار والليل (فيديو)

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين.

درجات الحرارة في مصر

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، إن هناك تذبذبًا كبيرًا في درجات الحرارة ما بين فترات النهار والليل، ولذلك لا بد ألا ننخدع بدرجات الحرارة خلال فترات النهار وتغيير نوعية الملابس، وذلك بسبب انخفاض في درجات الحرارة المتباين بين الليل والنهار.

الأحوال الجوية في مصر

وتابعت أن هناك مزيدًا من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك لأننا نتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض بالإضافة لوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد تلك العوامل على استقرار وتحسن في الأحوال الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى أننا نلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار والعظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي نشعر بأجواء ربيعية مائلة للدفء نهارًا على أغلب محافظات شمال البلاد مرورًا بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وأجواء مائلة للحرارة على جنوب البلاد.

الشبورة المائية

وأكدت أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لنشهد فارقًا كبيرًا بين فترة النهار والليل، والأجواء تكون باردة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترة الليل، محذرة من تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها لا تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية.

الشبورة المائية

ونصحت بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة خلال فترات الصباح الباكر، ومن المتوقع ارتفاع طفيف ومؤقت في درجة الحرارة العظمى غدًا فقط، لتسجل العظمى 26 مئوية خلال فترة النهار، وذلك بسبب الكتل الجنوبية التي تؤثر على البلاد لنشعر بأجواء مائلة للحرارة خلال فترة النهار، ولكن سيكون هناك انخفاض خلال فترات الليل مع يوم الأربعاء بشكل كبير وملحوظ، ومن المتوقع مع نهاية الأسبوع وصول درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 21 خلال فترات النهار، و12 درجة خلال فترات الليل.

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