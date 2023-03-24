لـ«سكان هذه المناطق».. بيان عاجل من «الأرصاد» بشأن طقس الساعات المقبلة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح - سيدى براني - سيدي عبد الرحمن - العلمين" يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانَا.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان عاجل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّه من المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة لتشمل الإسكندرية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من غرب الدلتا "المنوفية - الغربية" يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أما القاهرة الكبرى فهي على موعد مع الأمطار الرعدية الليلة، محذرة مواطنيها من تخفيف الملابس في فترة الليل، وعدم النزول إلا لضرورة قصوى.

ومن المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الساقط أسفل السحب الرعدية، حسب ما رصدته خرائط الأرصاد بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، أهالي "مطروح - السلوم - سيدي براني"، حيثُ تتأثر هذه البلاد بالسحب الرعدية الممطرة؛ يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا.

ومن المتوقع أن تتقدم هذه السحب الرعدية الممطرة لباقي السواحل الشمالية الغربية والمناطق الداخلية مع تقدم الوقت.

أما القاهرة الكبرى فهي على موعد مع الأمطار الرعدية خلال هذه الليلة حتى يوم السبت الموافق 25 مارس 2023.

ووفق بيان الهية العامة للأرصاد الجوية، فتكون ذروة الحالة الجوية وسقوط الأمطار يكون خلال هذه الليلة حتى يوم السبت الموافق 25 مارس 2023.

وأشارت إلى أنَّه مع دخول ساعات النهار تؤثر الأمطار على الإسكندرية ثم تصل إلى الدلتا والوجه البحري ومع دخول الليل تكون فرص الأمطار قائمة على القاهرة وشمال الصعيد تكون متوسطة الشدة ورعدية.