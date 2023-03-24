الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لـ«سكان هذه المناطق».. بيان عاجل من «الأرصاد» بشأن طقس الساعات المقبلة

طقس
طقس

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح - سيدى براني - سيدي عبد الرحمن - العلمين" يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانَا. 

وقالت هيئة الأرصاد في بيان عاجل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّه من المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة لتشمل الإسكندرية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من غرب الدلتا "المنوفية - الغربية" يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أما القاهرة الكبرى فهي على موعد مع الأمطار الرعدية الليلة، محذرة مواطنيها من تخفيف الملابس في فترة الليل، وعدم النزول إلا لضرورة قصوى. 

ومن المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الساقط أسفل السحب الرعدية، حسب ما رصدته خرائط الأرصاد بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، أهالي "مطروح - السلوم - سيدي براني"، حيثُ تتأثر هذه البلاد بالسحب الرعدية الممطرة؛ يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا.

ومن المتوقع أن تتقدم هذه السحب الرعدية الممطرة لباقي السواحل الشمالية الغربية والمناطق الداخلية مع تقدم الوقت.

 أما القاهرة الكبرى فهي على موعد مع الأمطار الرعدية خلال هذه الليلة حتى يوم السبت الموافق 25 مارس 2023.

ووفق بيان الهية العامة للأرصاد الجوية، فتكون ذروة الحالة الجوية وسقوط الأمطار يكون خلال هذه الليلة حتى يوم السبت الموافق 25 مارس 2023.

وأشارت إلى أنَّه مع دخول ساعات النهار تؤثر الأمطار على الإسكندرية ثم تصل إلى الدلتا والوجه البحري ومع دخول الليل تكون فرص الأمطار قائمة على القاهرة وشمال الصعيد تكون متوسطة الشدة ورعدية.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

بعد قليل.. عرض الحلقة الثانية من مسلسل «الكبير أوى 7»

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية للأعمال الإنشائية بالقاهرة الكبرى

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

«كشف مستعجل» الحلقة 2.. الظهور الأول لمحمد لطفى كعازف جيتار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس