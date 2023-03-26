الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فرص الأمطار ما زالت قائمة.. «الأرصاد» تكشف طقس الساعات الأولى من صباح الأحد

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن حالة الطقس على معظم الأنحاء، اليوم الأحد، بعد أن شهدت العديد من المناطق خلال اليومين الماضيين تساقطًا للأمطار متفاوتة الشدة وصلت لحد الغزارة وتكون السيول على سيناء. 

وأوضحت الأرصاد في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن بداية من الساعات الأولى ليوم الأحد تشهد كافة الأنحاء أجواءً صافية ومائلة للدفء على القاهرة، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة 22 درجة، وتبقى فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء.

وأكدت الأرصاد استقرار الأحوال الجوية خلال هذه الليلة على القاهرة الكبرى والدلتا والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وتبقى فرص الأمطار قائمة على مناطق من سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وخليج العقبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«الصحة» توجه نصيحة للمواطنين بشأن تناول الحلويات فى رمضان

«عمليات المرور» تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس على الطرق

فرص الأمطار ما زالت قائمة.. «الأرصاد» تكشف طقس الساعات الأولى من صباح الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد 26 مارس 2023 بدون مصنعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 26 مارس 2023

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26 مارس 2023 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»