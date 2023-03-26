فرص الأمطار ما زالت قائمة.. «الأرصاد» تكشف طقس الساعات الأولى من صباح الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن حالة الطقس على معظم الأنحاء، اليوم الأحد، بعد أن شهدت العديد من المناطق خلال اليومين الماضيين تساقطًا للأمطار متفاوتة الشدة وصلت لحد الغزارة وتكون السيول على سيناء.

وأوضحت الأرصاد في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن بداية من الساعات الأولى ليوم الأحد تشهد كافة الأنحاء أجواءً صافية ومائلة للدفء على القاهرة، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة 22 درجة، وتبقى فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء.

وأكدت الأرصاد استقرار الأحوال الجوية خلال هذه الليلة على القاهرة الكبرى والدلتا والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وتبقى فرص الأمطار قائمة على مناطق من سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وخليج العقبة.