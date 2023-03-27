الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يعلق على إطلاق النيران فى مدرسة كفى

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، عن دعوته لحظر بيع البنادق الرشاشة بعد حادث إطلاق النار بمدرسة في ناشفيل جنوبي الولايات المتحدة، الذي أودى بحياة 6 بينهم أشخاص.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيير: كم من الأطفال سيقتلون قبل أن يقرّ الجمهوريون في الكونجرس، حظرًا على البنادق الهجومية؟"، وذلك تعليقاً على مذبحة جديدة وقعت في مدرسة أميركية بواسطة هذا السلاح الناري.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب، عن الناطقة باسم البيت الأبيض قولها: "كفى" وذلك بعد أن أطلقت سيدة النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في هجوم استخدمت فيه، بحسب الشرطة، رشاشين ومسدساً "على الأقل"، وأسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن ترديها الشرطة.

​الكونجرس البيت الأبيض اطفال مدرسة الجمهوريين

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