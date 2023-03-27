الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5.. ضابط مخابرات لداعشى: «إحنا محدش يتشرّط علينا»

قال آسر ياسين الذي يجسد دور ضابط مخابرات في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5 لـ أبوعمار المهاجر أثناء التواجد معه بغرفة التحقيق: "إحنا محدش يتشرط علينا"، ليرد أبوعمار على الضابط محاولاً التفاوض على ابنه الموجود بحوزة التكفيريين مقابل المعلومات.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5

ومن المنتظر أن يشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5 أحداثًا مثيرة، ويذاع المسلسل في التاسعة إلا ربع على قناة أون إي، وستشهد الحلقة الرابعة مسلسل الكتيبة 101 أحداثًا ساخنة، في ظل اقتراب التعاون بين تنظيمات تهريب البشر وبين تنظيم داعش الإرهابي في سيناء.

قصة مسلسل الكتيبة 101

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101، يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.