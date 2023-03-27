الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوق الكانتو الحلقة 5.. غضب عبدالعزيز مخيون بسبب «الدكان الأحمر»

عبدالعزيز مخيون
عبدالعزيز مخيون

تواصل الحلقة 5 من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة بمشاركة مي عز الدين وفتحي عبدالوهاب ومحمود البزاوي وعبدالعزيز مخيون، في تصاعد أحداثها، ويعرض العمل على قناة dmc.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل سوق الكانتو 

يظهر “حسنين” عبدالعزيز مخيون داخل مقر عمله، ليخبره أحد رجاله بأن هناك ضيفة “راوية” مي عز الدين، وطلبت من “طه” أمير كرارة، أن تصل إلى الدكان الأحمر، لينفعل الأول بسبب هذا الأمر دون توضيح السبب، ويأمر الشاب أن يذهب مسرعًا ويوقف “طه” عن فتح الدكان الأحمر.

ويظهر “طه” في مشهد آخر برفقة “راوية” عند وصولهم الدكان الأحمر، ويجدون ملابس أحد الأشخاص المستعملة وداخل بطاقة شخصية تحمل اسم “طه الدسوقي خضر” وتسأله “راوية” عن إن كانت البطاقة تخصه، ولكنه ينفي ملكيته لها، ويدخل عليهم “رشاد” فتحي عبدالوهاب ويطلب منها أن تذهب إلى دكان “عوض” ضياء عبدالخالق لمساعدتها في بيع أو تأجير وخلافه، ولكن يرفض طه الأمر ويطلب منه الخروج وأن يأتوا إلى مقر عملهم لأن "راوية" ضيفتهم، فتسأله الأخير عن هوية “رشاد” ليجاوبها بأنه “حرامي”، فينظر رشاد له بغضب شديد.

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يذكر أن مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو 

ويذاع مسلسل سوق الكانتو يوميا طوال شهر رمضان على قناة dmc  في تمام الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

قصة مسلسل سوق الكانتو 

وتحكي قصة  مسلسل “سوق الكانتو” عن عائلة “القماش” في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول “طه” الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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