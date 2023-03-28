الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الأمريكية تعلن المسؤول عن قتل أطفال فى مدرسة بأمريكا «سيدة بالغة»

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة ناشفيل جنوبي، الولايات المتحدة، عن فاصيل مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص سيدة بالغة أطلقت النار بمدرسة ابتدائية.

 

وأطلقت سيدة النار، الإثنين، في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في هجوم استخدمت فيه رشاشين ومسدسًا، أسفر إطلاق النار عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن ترديها الشرطة.

 

وقال دون أرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل للصحفيين، إنهم بدأوا يتلقون بلاغات عن أحد يطلق النار عند مدرسة كوفينانت في الساعة 10:13 صباحا بالتوقيت المحلي، وسمع أفراد الشرطة دوي إطلاق نار قادم من الطابق الثاني للمدرسة.


وذكر أرون أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدسا. وأطلق شرطيان من فريق مكون من خمسة أفراد النار عليها فيما وصفه أرون بأنه بهو وماتت بحلول الساعة 10:27 صباح ابالتوقيت المحلي.قال جون هاوزر المتحدث باسم مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال في فاندربيلت في بيان إنه أُعلنت وفاة ثلاثة تلاميذ بعد وصولهم إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية.


ولم يصب أحدا بطلقات نارية عدا القتلى.

 

وأفادت قناة تلفزيونية محلية بأن المدرسة تخدم مرحلة ما قبل المدرسة وحتى طلاب الصف السادس ونظمت برنامجا تدريبيا عمليا على الرماية في عام 2022.


زيادة مقلقة لجرائم القتل في أمريكا

تُعد جرائم القتل سببًا رئيسًا لوفاة الأطفال في الولايات المتحدة، وتوصلت دراسة جديدة إلى أنّ معدّلها الإجمالي زاد بنسبة 4.3% سنويًا، في السنوات العشر الأخيرة تقريبًا.

ويأتي إطلاق النار في أعقاب حوادث إطلاق نار مقلقة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث قتل 11 شخصا في استوديو للرقص في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، وأصيب 12 شخصا بالرصاص داخل حانة باتون روج بولاية لويزيانا.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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