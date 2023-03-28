أرز فعاليات «هل هلالك» بالهناجر ابتداءً من الخميس

تنطلق فعاليات برنامج "هل هلالك" عن قطاع الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال بساحة الهناجر للفنون فى دار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 30 مارس الجاري الموافق 8 رمضان.

وتبدأ فعاليات البرنامج مع أمسية للمنشد على الهلباوي، ويليها يوم السبت الموافق 1 أبريل عرض لفرقة رضا، وفقرات من السيرك القومي والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وتستكمل فرقة رضا يوم الأحد عروضها على ساحة الهناجر للفنون مع فقرات من السيرك القومي والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وتقام يوم الإثنين أمسية بهجة الروح للشاعر محمد بهجت.

وتقام يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل أمسية للفنانة فاطمة محمد على، وفي يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل حفلة ذكرى حرب العاشر من رمضان، أما في يوم الخميس الموافق 6 أبريل تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية فقرات من السيرك القومي، وفي يوم الجمعة الموافق 7 أبريل تقام حفلة للفنانة رباب ناجي، وفي يوم السبت الموافق 8 أبريل تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية فقرات من السيرك القومي، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

المخرج خالد جلال

وفى يوم الأحد الموافق 9 أبريل تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية فقرات من السيرك القومي، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وفرقة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات عدد من عروضها الفنية، وفي يوم الإثنين الموافق 10 أبريل تقدم الفنانة فاطمة عادل حفلها، وفي يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل تقدم فرقة أنغام الشباب، وفرقة الإنشاد الديني البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية عدداً من عروضها، وفى يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل تقدم الفنانة أميرة رضا حفلهان وفي يوم الخميس ختام فعاليات برنامج "هل هلاك" تقدم فرقة المركز القومى للمسرح "المطربة حنان الخولى" حفلها الفنى الساهر.

وفى الوقت نفسه تقام ضمن فعاليات البرنامج العرض المسرحى “الليلة الكبيرة” البيت الفنى للمسرح لمدة 15 ليلة عرض، ويقام ركن الطفل “ورش رسم واشغال فنية” تحت إشراف الفنانة سها كحيل لمدة 15 يوماً للأطفال.