«ابني عايش ولا ميت».. جعفر العمدة يثير التساؤلات في الحلقة الخامسة

جعفر العمدة الحلقة 5

أثار مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وعدد من الفنانين منهم هالة صدقي التي تجسد دور والدته وزوجاته: مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، تساؤلات المشاهدين حول ابنه وهل وصل إليه أم لا؟

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5

وظهر في المشاهد الأولى من مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5 "نعيم" وهو يسأل رمضان:"ابنك عايش ولا ميت يا جعفر" ليرد:"كلكوا بتسألوا السؤال دا وثريا سألته وأنا جاوبت أن ابني عايش في الجنة" فرد عليه نعيم: "عينك وأنت بتشوف ابنك بتقول أن دا واحد مش عارف ابنه عايش ولا مات.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5

مسلسل جعفر العمدة ، يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة ، في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.