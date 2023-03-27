«خدت العزاء فيه».. لماذا أوهم رمضان الجميع بوفاة ابنه في جعفر العمدة الحلقة 5

بدأت الشكوك تتجه نحو محمد رمضان الذي يجسد البطولة في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5 وعدد من النجمات منهم هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات اللواتي يجسدن دور زوجاته مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، في أنه يخفي سر حول وفاة ابنه واختطافه.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5

إلا أنه خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5 كشف لماذا قام بإخبار مي كساب والدة ابنه المخطوف يوم ولادته بأنه وجده وقام بدفنه وتدشين عزاء له. وفي حديثه مع شقيقه سيد قال: "أنا دفنت ابني وخدت العزاء فيه بأيدي، وكل دا عشان موجعش أمه ثريا عليه وعشان يرتاح بالها"، ليرد عليه سيد: "يعني أنت ابنك عايش يا جعفر"، فيرد عليه: "والله العظيم ما أعرف".

وظهرت زوجات جعفر، خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5 وهن يحاولن إقناع مي كساب بأن الطفل الذي ظهر ما هو إلا نصاب ليؤكد على كلامكهن صديق جعفر "نعيم"، إلا أن كساب ظلت تتساءل:"جعفر كان بيبصله بحب وأنا مشوفتش جثة ابني جعفر مخبي حاجة".

أضافت:"يوم ما ابني اتخطف جعفر قالي أنه لاقاه ودفنه ومخلنيش ادفنه معاه الموضوع فيه حاجة غلط ابني ممكن يكون ممتش".

احدث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5

وظهر في المشاهد الأولى من الحلقة "نعيم" وهو يسأل رمضان: "ابنك عايش ولا ميت يا جعفر" ليرد عليه: "كلكوا بتسألوا السؤال دا وثريا سألته وأنا جاوبت أن ابني عايش في الجنة" فرد عليه نعيم: "عينك وأنت بتشوف ابنك بتقول أن دا واحد مش عارف ابنه عايش ولا مات،

"جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.