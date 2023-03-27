«مشوفتش جثة ابني».. مي كساب تثير التساؤلات حول ابن جعفر العمدة

لازال مشهد عودة ابن محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة يثير التساؤلات في المسلسل الذي يجسد بطولته وعدد من النجمات منهم هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات اللواتي يجسدن دور زوجاته مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5

وظهرت زوجات جعفر وهن ويحاولن إقناع مي كساب بأن الطفل الذي ظهر ما هو إلا نصاب ليؤكد على كلامكهن صديق جعفر "نعيم"، إلا أن كساب ظلت تتسائل: "جعفر كان بيبصله بحب وأنا مشوفتش جثة ابني جعفر مخبي حاجة".

وأضافت خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5: "يوم ما ابني اتخطف جعفر قالي أنه لاقاه ودفنه ومخلنيش ادفنه معاه الموضوع فيه حاجة غلط ابني ممكن يكون ممتش".

وظهر في المشاهد الأولى من الحلقة "نعيم" وهو يسأل رمضان: "ابنك عايش ولا ميت يا جعفر" ليرد عليه: "كلكوا بتسألوا السؤال دا وثريا سألته وأنا جاوبت أن ابني عايش في الجنة" فرد عليه نعيم: "عينك وأنت بتشوف ابنك بتقول أن دا واحد مش عارف ابنه عايش ولا مات.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5

مسلسل جعفر العمدة يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل في حي السيدة زينب ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.