مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5.. محمد رمضان يكتشف حقيقة اختطاف ابنه

يشهد مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5 الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان وكوكبة كبيرة من نجوم الفن والمعروض عبر شبكة قنوات DMC الفضائية العديد من الأحداث الهامة والشيقة.

وخلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5 ، يكتشف محمد رمضان الذي يجسد شخصية “جعفر العمدة” في المشاهد الأولى من مسلسل “جعفر العمدة” حقيقة ابنه المختطف منذ ولادته وهو ابنه من زوجته الفنانة مي كساب، التي تجسد دور “ثرية” وهو المشهد الذي اختتمت به الحلقة الرابعة مساء أمس، بعد أن جاء له أحد الأشخاص بشاب ويخبره بأنه هو أبنه الذي اختطف منذ 20 عاما.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر كل من:

قناة DMC دراما: الساعة 6.15 مساء عقب أذان المغرب مباشرة.

قناة DMC العامة الساعة 10.15 ويعاد الساعة 5 فجرا، والإعادة الثانية الساعة 9.45 صباحا.

منصة WATCH IT الرقمية في تمام الساعة 6.20 دقيقة مساء.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى

السيناريو وحوار مهاب طارق

إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

النجم محمد رمضان

النجمة زينة

النجمة هالة صدقى

النجمة إيمان العاصى

النجمة مى كساب

النجمة منة فضالى

الفنان الشاب أحمد داش

النجم منذر رياحنة

الفنان الشاب عصام السقا

الفنانة فريدة سيف النصر

الفنان مجدى بدر

الفنان أحمد فهيم

الفنانة دعاء حكم

النجم بيومى فؤاد (ضيف شرف)

الفنانة جورى بكر

الفنانة لما كتكت

الفنان طارق النهرى

الفنان أحمد عبد الله

الفنان حسني شتا (ضيف شرف)

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة وأحداث مسلسل “جعفر العمدة” حول “جعفر العمدة” الذي يجسده الفنان محمد رمضان ويمتلك عدة شركات للمقاولات ويدخل في صراعات مع منافسيه، وهو متزوج من 4 فتيات وهم كل من الفنانة زينة، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة منة فضالي، والفنانة مي كساب ويعيش مأساة فقد ابنه الرضيع منذ ولادته.