الكبير أوي 7 الحلقة 5.. بوركيني هادية غالب يتصدر الحلقة الخامسة من المسلسل

تصدر بوركيني هادية غالب المشهد بين الفنانة رحمة أحمد التي تلعب شخصية مربوحة ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5 وبين زوجها الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي، والطبيبة جميلة، التي تجسدها الفنانة نور اللبنانية، وهم يجلسون في العيادة الخاصة بالأخيرة في محاولة لها أن تزيل الفتور الزوجي الذي وقع بين الكبير وزوجته.

احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5

وخلال احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5 ، تحدثت مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد عن رغبتها في ارتداء البوركيني الخاص بماركة البلوجر هادية غالب، ونزولها للبحر رفقة الكبير، لتعود بينهما الايام الرومانسية من جديد، والابتعاد عن الفتور الذي حدث بينهما بعد مرور عام على زواجهما السريع الذي تم دون أن يتعارفا سويًا.

في وقت سابق، تصدر بوركيني هادية غالب التريند، ومواقع السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاحتماعي بعد ارتداء عدد كبير من الفنانات لهذا البوركيني الخاص بالمحجبات، ولا يظهر أي شئ في جسد من ترتديه.

أحداث مسلسل الكبير أوى 7

اقتراح جديد ضمن أحداث الحلقة الخامسة تقدمه الفنانة نور التي تجسد شخصية الطبيبة جميلة، لكل من الكبير وزوجته مربوحة لإنقاذ زواجهما من جديد خاصًة بعد الفتور الذي وقع بينهما بعد مرور عام فقط على الزواج، إلا أنها فاشلة في زواجها عكس الحقيقة التي تريد أن تقنع به الآخرين، من المرضي الذي يريدون استشارات زوجية لإصلاح العلاقات بينهما وعدم الإنفصال.