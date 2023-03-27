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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكبير أوي7 الحلقة 5.. الكبير ومربوحة يستعدان لشهر عسل جديد

جانب من الأحداث
جانب من الأحداث

اقترحت الفنانة نور التي تجسد شخصية الطبيبة “جميلة” خلال احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5، استشاري العلاقات الزوجية، على كلٍ من “الكبير” و “مربوحة” السفر بعيدًا عن الملل والروتين والتخلص من الضغوط المحيطة بهما.

 

احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5

وخلال احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5 تتفاعل “مربوحة” مع مقترح الدكتورة “جميلة” بسفرهما قائلًة: "يسلم فمك، أيوة كده قسمًا بالله لأنسيك اسمك، وأجيب البوريكيني بتاع هادية غالي واتشقلبت كيف السحلية على البحر".

ورفض الكبير المقترح مبررًا: "مش هينفع نسافر اليومين دول عندي صفقة جرارات في مصر".

وتحاول جميلة اقناعه بالسفر رفقة مربوحة لإنقاذ زواجهما من الفشل خاصًة بعد فشل جميع المحاولات التي اقترحتها الطبيبة عليهما بسبب الحريق، والمرة الثانية بسبب القاء الشرطة القبض عليهما، ليوافق الكبير: "عشان خاطرك انتي يا عسلية".

وتتلقى “جميلة” مكالمة هاتفية من زوجها منير، وتعلق: "دا جوزي بيحب يطمن عليا وانا شغالة"، وينفعل الكبير : "سلميلي على ابن المحظوظة"، وتطلب منه مربوحة الذهاب قائلًة: "قوم يا كبير قبل ما يجرالك حاجة".

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بعد قليل مفاجآت جديدة فى مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5.. مَن سينقذ مربوحة والكبير من الحبس؟

 احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5

"الكبير أوي " الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

 

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