بعد قليل مفاجآت جديدة فى مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5.. مَن سينقذ مربوحة والكبير من الحبس؟



أشعل مسلسل الكبير أوي الجزء السابع مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة الأولى منه في مطلع شهر رمضان المبارك لعام 2023، وأحدث حالة من السعادة والبهجة خاصةً أن روّاد السوشيال ميديا تعلقوا به منذ عرض أولى حلقات الجزء الأول منه في عام 2011، وارتبطوا به على مدار 13 عامًا كجزء أساسي من شهر الصيام، خاصًة الجزء السابع.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5

في مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5 اليوم، من المقرر أن يذهب أي شخص ضامن "جوني شقيق الكبير"، لإنقاذ الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي، وزوجته مربوحة التي تجسدها الفنانة رحمة أحمد، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليهما.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5

ألقت قوات الأمن القبض على الكبير ومربوحة بسبب سيرهما ليلًا دون وجود أي إثبات شخصية معهما، أو رخصة قيادة سيارة التي كان يقودها الكبير.



وسنكتشف أيضًا هل سيتنازل جوني شقيق الكبير عن البلاغ المقدم ضد صديقه هدرس الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام، خاصةً بعد واقعة سرقة أجهزة الجيم التي كانت ستتسبب في القبض على جوني، ووضع في موقف حرِج أمام أهل بلدته.



وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي ٧ لإلقاء الشرطة القبض على الكبير ومربوحة وهدرس، وفشل محاولات الطبيبة جميلة، استشاري علاقات زوجية للمرة الثانية في محاولة القرب بين مربوحة والكبير بعد الفتور الزوجي الذي وقع بينهما بعد مرور عام على زواجهما.



أبطال وضيوف مسلسل الكبير أوي ٧

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.



وعلى مدار حلقتين وهما الحلقتان الثالثة والرابعة ظهرت الفنانة اللبنانية نور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لعام 2023.