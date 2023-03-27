الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5

خناقة بين الكبير ومربوحة بسبب البسبوسة.. تفاصيل الحلقة الخامسة قبل عرضها

الكبير ومربوحة
الكبير ومربوحة

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي ج 7، بشعور الفنانة نور التي تلعب شخصية "جميلة"، استشاري العلاقات الزوجية بحالة من الاستغراب بسبب فشل المهمة الثانية التي كلفت بها مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، وزوجها الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي: "أنا كنت مفكرة اللي هتعملوه هتقعوا في حب بعض مش في إيدين البوليس، وأكيد بعد اللي حصل ده مش طايقين بعض خالص صح".

 

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة5

ليرد الكبير عليها: "لا عادي خالص، أنا متعوّد على النهايات المأسوية من مربوحة، يعني أول ما طلعنا من القسم روحنا البيت اتعشينا، واتفرجنا على فيلم وبعدين حلينا بسبوسة"، فردت عليه جميلة: "كويس يعني قضيتوا ليلة جميلة مع بعض وانتهت بالبسبوسة"، لتجيب مربوحة: "البسبوسة دي هي اللي اتخانقنا عشانها عشان كلت الحرف المقرمش وأنا معرفش أنه بيحب الحرف المقرمش".

وتنفعل عليهم الطيبية، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5، التي تلعب شخصيتها نور اللبنانية، قائلة: "بس بقي بس أنتوا كل حاجة بتتخانقوا عليها وبسببها، دا حتي التجربة اللي قولتلكم تعملوها فشلت مع أنها نجحت مع كل الناس إلا أنتم دا حتي أنا ومنير جوزي لما عملائها حياتنا اتحولت 180 درجة".

بعد قليل مفاجآت جديدة فى مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5.. مَن سينقذ مربوحة والكبير من الحبس؟

ناقد فني لـ«الدستور» عن «الكبير أوي 7»: يقدم وجبة كوميدية بشكل مميز

أحداث الكبير أوى 7

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

الجزء السابع من "الكبير أوي" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف والعمل إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير اوي 7 مسلسل الكبير أوى 7 مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5 مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 مواعيد مسلسل الكبير مسلسل الكبير أوى 7 رمضان 2023 مسلسل رمضان 2023 حلقة الكبير قوى 5 مسلسل الكبير أوى 7 الحلقه الخامسة مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 مسلسل الكبير أوى 7 حلقه 6 موعد مسلسل الكبير أوى 7 مسلسل الكبير أوى 7 حلقه 5 مواعيد مسلسل الكبير أوى 7 رمضان 2023 أحمد مكى watch it مسلسلات المتحدة المتحدة مربوحة شهر الفرحة مسلسل الكبير اوى الجزء السابع

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

بعد قليل مفاجآت جديدة فى مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5.. مَن سينقذ مربوحة والكبير من الحبس؟

الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| خطة محمد محمود وأوتاكا

الأديان.. وبناء الإنسان!!

40 عامًا ولفّة رقيقة: حكاية أقدم بائع كنافة في «أم الدنيا» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

عاصفة أم انهيار.. هل سيوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية؟ وما مصير حكومته؟

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»