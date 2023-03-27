خناقة بين الكبير ومربوحة بسبب البسبوسة.. تفاصيل الحلقة الخامسة قبل عرضها

مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 5

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي ج 7، بشعور الفنانة نور التي تلعب شخصية "جميلة"، استشاري العلاقات الزوجية بحالة من الاستغراب بسبب فشل المهمة الثانية التي كلفت بها مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، وزوجها الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي: "أنا كنت مفكرة اللي هتعملوه هتقعوا في حب بعض مش في إيدين البوليس، وأكيد بعد اللي حصل ده مش طايقين بعض خالص صح".

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة5

ليرد الكبير عليها: "لا عادي خالص، أنا متعوّد على النهايات المأسوية من مربوحة، يعني أول ما طلعنا من القسم روحنا البيت اتعشينا، واتفرجنا على فيلم وبعدين حلينا بسبوسة"، فردت عليه جميلة: "كويس يعني قضيتوا ليلة جميلة مع بعض وانتهت بالبسبوسة"، لتجيب مربوحة: "البسبوسة دي هي اللي اتخانقنا عشانها عشان كلت الحرف المقرمش وأنا معرفش أنه بيحب الحرف المقرمش".

وتنفعل عليهم الطيبية، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5، التي تلعب شخصيتها نور اللبنانية، قائلة: "بس بقي بس أنتوا كل حاجة بتتخانقوا عليها وبسببها، دا حتي التجربة اللي قولتلكم تعملوها فشلت مع أنها نجحت مع كل الناس إلا أنتم دا حتي أنا ومنير جوزي لما عملائها حياتنا اتحولت 180 درجة".

أحداث الكبير أوى 7

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

الجزء السابع من "الكبير أوي" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف والعمل إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.