الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مفتي الجمهورية يكشف قيمة زكاة الفطر هذا العام وكيف تحسب؟

شوقي علام
شوقي علام

 قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعام، لامانع أن تؤتى قيمته أموال.

وأضاف خلال حلقة برنامج "فتوى كل يوم"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن زكاة الفطر تصل للفقير من خلال المزكي، أو وكيل عنه مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية او تطبيقات الهواتف، وذلك بسبب كثرة الناس وعدم القدرة على الوصول للفقير.

تحديد الزكاة 

وأكد أن قيمة الزكاة تحدد وفقًا للطعام الموجود في أهل البلد  فنحن في مصر لانأكل الزبيب، والغالب لدينا  هو القمح، فيتم حساب قيمة الأردب كاملًا لنخرج منه ثمن 2 كيلو قمح و 400 جرام، كما حددها النبي عليه السلام  أي ما يعادل 30 جنيهًا عن الفرد، كحد ادنى ومازاد ففيه سعة وبرامح ومشروعية.

تحديد الزكاة قيمته مفتى الجمهورية زكاة الفطر تصل للفقير المؤسسات الخيرية

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