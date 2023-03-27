1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5| فوقية غسلت «الموبيل»

انتهت قبل قليل، الحلقة الخامسة من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم على قناة cbc.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5

وشهدت الحلقة 5 من مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” بطولة يسرا وعدد كبير من المواقف الكوميدية منها حين يطلب سامح “آدم الشرقاوي” من “فوقية” شيماء سيف، عبر الموبيل الخاص به لمحاولة الوصول إلى شقيقته “سماح”.

وتكتشف “فوقية” الكارثة وهي أنها وضعت الموبيل في “البنطال” داخل الغسالة دون أن تنتبه بالرغم من أنها سمعت صوتًا في الغسالة.

ويتسلم سامح “الموبيل” منها بعد إخراجه من الغسالة في مشهد كوميدي.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 5 يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم النجمة الكبيرة يسرا، منهم شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم،اوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

وشهد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5 بطولة يسرا مشاهدا كوميدية حيث استيقظت سميحة “يسرا” من نومها منزعجة بسبب صياح الطفل الصغير “اوزو” نجمل “أكرم” محمد ثروت، وتتشاجر مع والدته فوقية “شيماء سيف” بسبب الصياح الشديد ولكنها تجدها منهمكة في عمل المنزل فتقول بحمل الطفل.

وتبدي سميحة استيائها من رائحة الطفل الصغير أوزو ومن ظهور أنياب وشارب له وهو رضيع لتضحك فوقية وتخبرها بأنه شبيه والده فتقوم سميحة بحمل الطفل ولكنها تبدي نفورها منه ومن رائحته.