1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5.. سماح تعود لـ«عم عمران»

عرضت، منذ قليل، الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا وعدد كبير من نجوم الكوميديا عبر قناة CBC.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5

ويشهد مسلسل 1000 حمدلله ع السلامة الحلقة 5 ، مساعدة علي لسماح في البحث عن والدتها وشققها سامح في الأماكن المحتمل وجودهم بها، تصل سماح بعد جولة طويلة في القاهرة إلى كشك عم عمران رفقة علي وتسأل على والدتها بينما يتابعهم "حسني" الذي يقدم دوره الفنان الكوميدي محمد أوتاكا اثناء كلامهم مع عم عمران.

ويقرر علي الذهاب إلى قسم الشرطة لمعرفة اي أخبار عن سميحة “يسرا” وفي مشهد كوميدي يحفظ علي سماح جملة “عاوز النقيب حسام معاون المباحث” وتدخل للنقيب حسام “أحمد عبد الوهاب” وتسأل عن والدتها فيقوم الضابط بالاتصال بأكرم “محمد ثروت” لكنه يجد الهاتف مغلقا ولم يستطع الوصول إليه.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة مع النجمة الكبيرة يسرا كلا من شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.

ويشهد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5 وجود خطة من سمير (محمد محمود) وأحد رجاله “حسني” الذي يقدم دوره محمد أوتاكا من أجل معرفة كل التفاصيل عن الجيران المستوليين على شقة سميحة وهم “علاء مرسي وصفاء جلال” فأرسل سمير رجله وائل إلى علاء مرسي في المنزل لمعرفة هل حدثت له أضرار من مشاجرته مع سميحة أم لا.

يُطرد وائل من الشقل ويعود مرة أخرى إلى سمير ويخبره بما حدث ويخططان لمحاولة وخطة أخرى خلال الفترة القادمة.