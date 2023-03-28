رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان (صور)

أجرى محمد بكر، رئيس مركز سيوة جولة تفقدية لمعارض أهلًا رمضان بمركز ومدينة سيوة، وذلك للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز و نصر محمود إدريس مدير إدارة التموين، وأبوبكر عبدالرحمن رئيس قرية بهي الدين.

وأكد رئيس مدينة سيوة أن المعارض تضم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار مناسبة وتم توزيعها على عدة مناطق داخل الواحة.

وخلال جولته داخل المعارض شدد رئيس مدينة سيوة على العارضين بعدم التلاعب في الأسعار المعروضة، مشدداً على مسئول المعارض وإدارة التموين بمراقبة العارضين يوميا وفي حال المخالفة يتم استبدال العارض بآخر يلتزم بالأسعار المحددة دون مغالاة على المواطنين.

وأشار رئيس مدينة سيوة إلى تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة ليعود بالنفع على المواطنين.

وتابع رئيس مدينة سيوة توافر مخزون الأرز والسكر والزيت والمكرونة وبيعها للمواطنين بالأسعار المخفضة، مؤكداً تزويد المعرض على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده.

وحرص رئيس مدينة سيوة، خلال جولته على الاطمئنان من المواطنين للتأكد عن مدى رضائهم عن الأسعار الموجودة بالمعارض وعدم المغالاة فيها، مشددًا على المحال العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وفي حالة التأكد من مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان

رئيس مدينة سيوة يتابع البيع داخل منافذ أهلا رمضان