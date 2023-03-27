الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ترويع حداد بأسلحة وكلب.. السجن 5 سنوات لمتهمين فى الشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة  5 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات لكلا منهم؛ لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع أحد الشباب بأسلحة بيضاء وكلب فى دائرة مركز ديرب نجم في القضية رقم 10164 لسنة 2022 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 3248 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق.

 صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكرى ومحمد إبراهيم.

 تعود  عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة 5 متهمين  إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم فى يوم 3 يونيو الماضى، وبدائرة مركز ديرب نجم، قد استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدامه ضد المجنى عليه  حداد سوست سيارات، وذلك على إثر خلاف سابق بين المجنى عليه والمتهم الأول.

كشف أمر الإحالة أن المجنى عليه قد فوجيء بالمتهمين حال استقلالهم دراجة بخارية (توك توك) بقيادة المتهم الرابع، وحال إحراز المتهم الثانى سلاح أبيض (سنجة) ممسكًا بحيوان (كلب)، وإحراز المتهم الأول جنزير والمتهم الثالث محرزًا سلاح أبيض (مطواة)، وتعدى المتهمين على المجنى عليه بالضرب باستخدام الأسلحة التى كانت بحوزتهم فيما أطلق المتهم الثانى الحيوان الذى كان بحوزته (الكلب) وعقر الكلب المجنى عليه فى قدمه اليمنى وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى ماديا ومعنويا به، وشرع المتهمين فى قتل المجنى عليه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج وتدخل المارة على النحو المبين فى التحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق السجن لمدة 5 سنوات استعراض القوة التلويح بالعنف مركز ديرب نجم المستشار أحمد محمد الشهاوى

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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