تحرير 9 محاضر تموينية ضد المخابز المخالفة ببيلا في كفر الشيخ

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الإثنين، 9 محاضر تموينية متنوعة ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفة، بدائرة مركز بيلا.

جاء ذلك خلال الحملة التي جاءت تنفيدًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة رؤساء القري، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف عبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا.

وحررت الحملة 9 محاضر متنوعة لأصحاب المخابز البلدية المدعمة، والتي شملت 7 محاضر للتلاعب في وزن الرغيف، ومحضر لعدم الإعلان، ومحضر نظافة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخابز المخالف.

من جهة أخري، فقد تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الإثتين، مجهودات جهاز النظافة وإدارة التنمية بالمدينة والوحدات المحلية في رفع كفاءة منظومة النظافة واستكمال تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» لزراعة الأشجار المثمرة بالطرق والشوارع بالمدينة وقري المركز.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير رئة خضراء، وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذ جهاز النظافة مجلس مدينة بيلا، حملة نظافة على فترتين صباحية ومسائية، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومخلفات القمامة من جميع شوارع وأحياء المدينة، بجانب إجراء حملات مكبرة للنظافة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع منها شارع بورسعيد ، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمدينة.

كما أسفرت جهود الحملات بنطاق القري عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بالشوارع، ورفع القمامة من نقاط التجميع من شوارع القري الأم والتوابع، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، وتسوية وتمهيد لبعض الطرق والشوارع بنطاق القري، وذلك استكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها رؤساء القري للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.