مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير على الطريق الساحلي غرب الإسكندرية

تسبب حادث انقلاب مركبة توك توك بالطريق الدولى الساحلي غربي محافظة الإسكندرية، في وفاة قائدها وإصابة آخر تصادف وجوده بموقع الحادث، بسبب السرعة الزائدة.

تلقي اللواء خالد البروي، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري على الطريق ووفاه شخص.



على الفور انتقلت ضباط مباحث القسم وقوات من إدارة المرور برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب مركبة توك توك إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائد مركبة التوك توك، مما تسبب في وفاته وإصابة آخر.

تم رفع آثار الحادث ونقل السائق المتوفي إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان والمصاب حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.