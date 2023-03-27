الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام والمشدد لمتهمين بقتل طالب جامعي بالشرقية

اعدام
اعدام

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم، حكمها على 6 متهمين، وذلك بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام شنقًا، ومعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبراءة المتهمين الخامس والسادس؛ لاتهامهم في قضية مقتل طالب جامعي وسرقة دراجته البخارية (توك توك) في نطاق مركز شرطة ديرب نجم في القضية رقم 1776 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022، المقيدة برقم 2322 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2022.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية ، عندما قررت جهات التحقيق في نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاشتراك في جناية مقتل المجني عليه ، طالب جامعى مقيم في مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لأجل سرقة هاتفه المحمول ودراجته البخارية (توك توك) وتخلصوا من جثته في مياه مجرى مائي.

 

جنايات الزقازيق محافظة الشرقية مقتل طالب الإعدام شنق ا السجن المشدد سرقة دراجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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