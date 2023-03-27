النيابة تأمر بضبط وإحضار مُلقى جثة طفلة بالقمامة فى السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الإثنين، ضبط وإحضار المتهم بإلقاء جثة طفل حديثة الولادة بصندوق قمامة، عقب تفريغ كاميرات المراقبة وتحديد هويته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان.



وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد صناديق القمامة بدائرة قسم السلام ثان.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة طفلة عمرها عدة أيام ترتدى ملابسها.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.