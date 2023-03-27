أسرار لأول مرة.. بيومى فؤاد ضيف «أنا والقناع» مع منى عبدالوهاب الليلة

تستضيف الإعلامية منى عبدالوهاب، اليوم، الفنان بيومي فؤاد في برنامجها «أنا والقناع» الذي يُعرض ضمن خريطة قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان.

يتحدث عن طفولته وعلاقته بأبويه وتعلقه الشديد بوالدته

ويكشف بيومي فؤاد، خلال الحلقة، لأول مرة عددا من الأسرار، حيث يتطرق الحديث لمناطق عديدة بداية من طفولته وعلاقته بأبويه وتعلقه الشديد بوالدته التي يبكي دائمًا عند الحديث عنها.

واختص بيومي فؤاد الإعلامية منى عبدالوهاب وبرنامج "أنا والقناع" بوعد أخير بأنه لن يستمر في قبول أي عمل يُعرض عليه، وبداية من عيد الفطر لديه خطة للتأني في العمل، عكس ما كان يفعل سابقًا.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكوميديانة شيماء سيف، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المقبلة.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج "أنا والقناع" على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.