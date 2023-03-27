الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

دياكون جديد ورسامة شمامسة لكنيسة الأنبا برسوم بالمراغة في سوهاج

الأنبا باخوم مطران
الأنبا باخوم مطران سوهاج

صلى الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، أمس، قداس الأحد الخامس من الصوم الأربعيني المقدس (أحد المخلع) في كنيسة القديس الأنبا برسوم العريان بمدينة المراغة.

 وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة الإيبدياكون حلمي محروس في درجة دياكون (شماس كامل) باسم دياكون كيرلس.
كما رسم نيافته 15 من الشمامسة في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) ، و 25 آخرين برتبة أغنسطس (قارئ)، ودشن نيافته أثناء القداس بعض أواني خدمة المذبح. 

فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 7 أبريل 2023، بجمعة ختام الصوم الكبير، وخلالها تقيم الكنائس المسيحية القداسات في مختلف الإيبارشيات.

ويتميز قداس جمعة ختام الصوم الكبير بإقامة طقس صلوات القنديل العام، والمعروف بسر مسحة المرضي.

وكشفت مصادر كنسية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أنه من المقرر أن تقيم الكنائس بالإيبارشيات داخل مصر، وبلاد المهجر، عددا من القداسات على مدار اليوم لإتاحة الفرصة لعدد كبير.

ولفتت إلى أنه يترأس أساقفة الإيبارشيات صلوات طقس جمعة ختام الصوم بمقر مطرانياتهم بمشاركة الشمامسة والكهنة وعدد من الشعب القبطي.

وتدور قراءات هذا اليوم حول يوم الدينونة العظيم عند نهاية العالم، والمجيء الثاني للمسيح العادل الذي يجازي كل واحد بحسب أعماله، وكأن القراءات تربط بين نهاية الصوم (ختام الصوم) ونهاية العالم.

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وائل لطفي

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