61 عامًا على اليوم العالمي للمسرح.. وهذا سبب الاحتفاء به

في مثل هذا اليوم 27 مارس وتحديدا عام 1962، أقيم احتفال باليوم العالمي للمسرح والذي روج له المعهد الدولي للمسرح في 1961، إذ كانت البداية أثناء المؤتمر العالمي التاسع للمعهد الدولي للمسرح بمدينة فيينا في يونيو لعام 1961 باقتراح من رئيس المعهد أوفي كيفينا آنذاك، حيث كلف "المركز الفنلندي" التابع للمعهد فى العام الذى تلاه 1962 بتحديد يوما عالميا للمسرح يوم 27 مارس من كل عام.

وبالفعل؛ في العام التالى وتحديدا فى 27 مارس 1962، تم الاحتفال باليوم العالمي للمسرح من قبل مراكز المعهد الدولي للمسرح وأعضاء المعهد المتعاونين ومحترفي المسرح والمنظمات المسرحية.

وتأتي أهداف اليوم العالمي للمسرح كما هو الحال مع اليوم العالمي لفنون الرقص هي: الترويج لهذا الفن عبر العالم، نشر المعرفة بين الناس حول قيمة النموذج الفني، تمكين مجتمعات الرقص والمسرح من الترويج لإعمالهم على نطاق واسع حتی یدرك صناع القرار قيمة هذه النماذج الفنية ودعمھما، والتمتع بالفن بحد ذاته.

ويصادف أن هذا اليوم ھو تاریخ افتتاح مسرح الأمم عام 1962 في موسم المسرح بمدینة باریس الفرنسیة، الذى كان یحمل اسم "مسرح سارة برنار/Bernhardt Sarah "حیث كانت التقالید الثقافیة الخاصة بالمھرجان المسرحى تبدأ فى یوم 27 مارس بتقدیم عروض مسرحیة لمختلف المسارح العالمیة والذى أصبح تقليدا عالميا للاحتفال بالمسرح.

جدير بالذكر أنه يوجد ما يقرب من مائة فرع للمعهد الدولى للمسرح والذي يعرف بـ "International Theatre Institute/I.T.I" موزعة فى كافة أنحاء العالم، والمؤسس الأصلى لهذا المعهد هى مؤسسة "اليونسكو/UNESCO" بالتعاون مع شخصيات مسرحية عامة وكان ذلك فى عام 1948، وهو من أهم المؤسسات الفنية الدولية غير الحكومية التى تهتم بالتبادل الثقافى العالمى فى مجال الفنون والتشجيع بالمثل على الإبداع، وزيادة التعاون بين العاملين فى مجال الفن المسرحى.