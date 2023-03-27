«إكسترا نيوز» تستعرض أنشطة «حياة كريمة» المتنقلة فى رمضان «فيديو»

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أنشطة مبادرة "حياة كريمة" المتنقلة خلال شهر رمضان، والتي تختص بالمجال الثقافي، حيث جرت بالتنسيق مع وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة النقل لرفع كفاءة بعض الحافلات وتحويلها لمكتبات متنقلة تنضم لقوافل المكتبات المتنقلة.

وجاءت أبرز الأنشطة كالتالي

تجهيز مكتبات مصر العامة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تقديم العديد من الأنشطة المتنوعة لتنفيذها بالقرى المدرجة في "حياة كريمة".

تقديم أتوبيسات مجهزة كمكتبات متنقلة تجوب القرى.

تشارك المكتبات في مشروعات البناء والإنشاءات التي تتبناها الدولة بهذه القرى.