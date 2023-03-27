الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«إكسترا نيوز» تستعرض أنشطة «حياة كريمة» المتنقلة فى رمضان «فيديو»

جريدة الدستور

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أنشطة مبادرة "حياة كريمة" المتنقلة خلال شهر رمضان، والتي تختص بالمجال الثقافي، حيث جرت بالتنسيق مع وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة النقل لرفع كفاءة بعض الحافلات وتحويلها لمكتبات متنقلة تنضم لقوافل المكتبات المتنقلة.

وجاءت أبرز الأنشطة كالتالي

  • تجهيز مكتبات مصر العامة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

  • تقديم العديد من الأنشطة المتنوعة لتنفيذها بالقرى المدرجة في "حياة كريمة". 

 

  • تقديم أتوبيسات مجهزة كمكتبات متنقلة تجوب القرى. 

 

  • تشارك المكتبات في مشروعات البناء والإنشاءات التي تتبناها الدولة بهذه القرى.

 

  • العمل على وصول التنمية الثقافية إلى مناطق كانت مهمشة في الماضي. 
أتوبيسات الهيئة العامة لقصور الثقافة المكتبات المتنقلة خلال شهر رمضان مبادرة حياة كريمة وزارة الثقافة وزارة النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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