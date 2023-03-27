الإحصاء: 87.2% زيادة فى إيرادات دور المسارح خلال عام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، بياناً صحفياً لليوم العالمي للمسرح، ومنذ واحد وستون عاماً يحتفل مسرحى العالم باليوم العالمي للمسرح والذي يوافق 27 مارس من كل عام والذي أقرته "منظمة اليونسكو" بمناسبة افتتاح مسرح الأمم عام 1962، فجعل هذا اليوم يهدف في الأساس لترويج الفن المسرحي في جميع أنحاء العالم ويسلط الضوء على قيمة هذا الفن الرفيع والذي يعتبر أبو الفنون، وكذلك يساعد فى التنمية الفكرية حيث ينقل لنا القيم والعادات والثقافة فالغرض من المسرح نقل أحوال وقضايا الشعوب.

كما تلعب المسرحيات دور مهم يسمح بنقل المعرفة وذلك لاحتواء المسرحيات علـي مختلف القيم الثقافية.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

- بلغ عدد المسارح 41 مـسرحاً عام 2021 مقابل 40 مسرحاً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.5٪.

- بلـغ عدد المشاهدين 546 ألف مشاهد عام 2021 مقابل 289 ألف مشاهد عام 2020 بنسبة زياده قدرها 88.9٪.

- بلغ إجمالي إيرادات دور المسارح العامة 49.4 مليون جنيه عام 2021 مقابل 26 مليون جنيه عام 2020 وبزيادة قدرها 87.2 ٪.

- بلغ عدد الفرق المسرحية الوطنية 73 فرقة عام 2021 مقابـل 72 فرقة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.4 ٪.

- بلغ عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية 2430 عرضا عام 2021 مقابل 1754 عرضا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 38.5 ٪.

- بلغ عدد المشاهدين الفرق المسرحية 314 ألف مشاهد عام 2021 مقابل 261 ألف مشاهد عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 20.3٪.

- بلغ عدد الفرق الأجنبية 38 فرقة عام 2021 مقابل 20 فرقة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 90٪ بينما بلغ عدد العروض 99 عرضا عام 2021.