الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل يقتل شابًا بطلق نارى أمام منزله فى المنوفية

حبس عاطل
حبس عاطل

أقدم مسجل خطر على قتل شاب بطلق نارى أمام منزله بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد بقيام مسجل شقى خطر بقتل شاب أمام منزلة بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مسجل خطر قتل شاب بطلق ناري قرية أبنهس مركز قويسنا بمحافظة المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

تجديد حبس المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم بالإسكندرية 15 يومًا

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

طن النترات بـ9000 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم

أمن بورسعيد: التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد المتهمين بقتل شاب بالشارع

الفول بـ38 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الإثنين خلال التعاملات الصباحية

بسبب الميراث.. محاكمة المتهمين بقتل والدهم فى بولاق أبو العلا (اليوم)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس إقالة وزير الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث فى مكتب نتنياهو؟

نتنياهو يقيل وزير الجيش الإسرائيلى.. وجالانت يعلق

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟