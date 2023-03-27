عاطل يقتل شابًا بطلق نارى أمام منزله فى المنوفية

أقدم مسجل خطر على قتل شاب بطلق نارى أمام منزله بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد بقيام مسجل شقى خطر بقتل شاب أمام منزلة بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.