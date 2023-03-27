اليوم.. «حقوق الإنسان بالشيوخ» تواصل مناقشة ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري

نواصل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشيوخ، اجتماعها اليوم الاثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد بشأن ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري، وذلك من خلال لجان مشتركة من والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف.

ويستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم الاثنين، مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضية لتطبيق المادة رقم 82 للائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وكان قد استعرض النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضية لتطبيق المادة رقم 82 للائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.